Печорские джитсеры успешно выступили в Вологде

22:32, 04 декабря 2022, ПАИ

4 декабря в Вологде состоялся чемпионат Северо-Западного федерального округа по джиу-джитсу. В составе команды Псковской области в турнире приняли участие печорские единоборцы. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Печорская правда».

Победу в своей категории праздновали Ксения Изотова и Евгения Еливанова. Девушки по праву завоевали титулы чемпионок Северо-Запада. Серебром порадовали своих болельщиков Вячеслав Власов, Ксения и Надежда Лапины.

Третьи места могут смело заносить в актив Дмитрий Раевский и Владислав Махорин. В общекомандном зачёте сборная Псковской области заняла второе место. А личные результаты печерян позволили им стать участниками предстоящего чемпионата России.