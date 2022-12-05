Потепление ожидается на Северо-Западе России

11:31, 05 декабря 2022, ПАИ

Потепление ожидается в регионах Северо-Запада России благодаря атлантическим воздушным массам, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На погоде Северо-Запада скажется влияние циклонов, несущих вместе со снеговыми тучами атлантические воздушные массы. Дневная температура в регионе повысится до 0…-5 градусов, на севере и востоке – до -5…-10 градусов», – уточнили синоптики.

В Псковской области сегодня ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от -2 до -7, ночью – от -6 до -11 градусов. В Пскове ожидается небольшой снег, температура днем – от -2 до -4, ночью – от -7 до -9. В Великих Луках синоптики прогнозируют небольшой снег, температура днем – от -5 до -7, ночью – от -9 до -11.