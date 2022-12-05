У работодателей в Пскове стало меньше стереотипов в отношении женщин

09:32, 05 декабря 2022, ПАИ

Число работодателей, имеющих какие-либо предпочтения по поводу социального статуса кандидатов-женщин, сокращается. Сегодня они есть в общей сложности в 23% компаний — это на 3 п. п. меньше, чем год назад, и на 13 п. п. меньше, чем в доковидном 2019-м, сообщает SuperJob.



Аналогичная ситуация и в отношении соискателей-мужчин: число организаций, имеющих предпочтения относительно их семейного положения, по сравнению с 2019 годом сократилось более чем вдвое: с 26% в 2019-м до 13% сегодня.



Те немногочисленные компании, где все еще есть негласные гендерные предпочтения, чаще отдают предпочтение соискателям, состоящим в браке и имеющим детей.



В том, что в их компании есть негласные запреты в отношении некоторых категорий женщин-кандидатов, признались 15% менеджеров по персоналу. В 2010 году таких соискателей избегали почти втрое чаще — в 37% организаций. Чаще всего бизнес опасается брать в штат девушек, состоящих в браке, но не имеющих детей (9%).



Сильный пол в меньшей степени подвергается скрытой дискриминации, тем не менее тренд очевиден: сегодня негласные запреты в отношении мужчин определенного семейного положения налагаются вдвое реже, чем 12 лет назад (8% против 17%). При этом компании, как и в предыдущие годы, чаще всего избегают холостых мужчин без детей (5%).



В 83% компаний сообщили, что семейное положение женщины не влияет на решение о ее работе. В отношении мужчин то же заявляли чуть чаще — в 88% организаций. При этом в 2010 году разница между числом работодателей, лояльных к социальному статусу женщин и к социальному статусу мужчин, была гораздо более значительной — 49% и 66% соответственно. В ходе пандемии COVID-19 бизнес пересмотрел свои негласные запреты: удаленка научила работодателей в первую очередь оценивать результаты работника.