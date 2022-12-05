О сильном снегопаде предупреждают псковичей

09:58, 05 декабря 2022, ПАИ

О сильном снегопаде предупреждают псковичей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, днем на востоке Псковской области сохранится сильный снег.

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставаться дома.

«Если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - рекомендуют в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Данный прогноз доведен до ЕДДС районов и взаимодействующих служб.