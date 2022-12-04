Подросток попался на краже спиртных напитков в Пскове
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 17-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 декабря 2022
Косуля на льду и проплывающий лось: жители Палкино рассказали о спасательных операциях
04 декабря 2022
При обрушении дома в Нижневартовске погибли два человека