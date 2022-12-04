Подросток попался на краже спиртных напитков в Пскове

10:12, 05 декабря 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 17-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.