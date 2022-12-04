Штраф за мошенничество получил сотрудник РЖД в Псковской области

10:16, 05 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области пресекли противоправную деятельность начальника Великолукского территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Он, используя свое должностное положение, совершал мнимые сделки путем заключения с физическими лицами договоров возмездного оказания услуг, которые не исполнялись, а денежные средства, перечислявшиеся на расчетные счета физических лиц за якобы выполненные работы, обналичивались и похищались чиновником.

Приговором Великолукского городского суда фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.