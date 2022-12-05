Операция «Неформал» стартовала в Псковской области

10:33, 05 декабря 2022, ПАИ

Операция «Неформал» стартовала в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, ее главная задача - профилактика экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде.

«В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также предупреждения экстремистских и националистических проявлений с 5 по 15 декабря в области осуществляется комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал», - говорится в сообщении.

В проведении операции принимают участие сотрудники областного УМВД, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители социальной службы, образовательных учреждений.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки планируется организовать профилактические рейды в местах массовой концентрации молодежи и проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Также проведут беседы с учащимися, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни, разъяснят им меры уголовной и административной ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.