О работе в сфере IT в Пскове поговорят на «Серебряном дожде»

10:46, 05 декабря 2022, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 5 декабря, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева будет директор рекламного холдинга, основатель дизайн-студии Евгений Надобников.

Как на внешние вызовы времени отреагировала псковская IT-индустрия?

Почему работать в IT хочет каждый, а могут лишь единицы?

Откуда брать кадры и почему важно браться за задачи, которые никогда не делал?

Как подняться на создании сайтов и почему будущее за брендингом?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Напомним, в ноябре на радиостанции «Серебряный дождь» начала выходить в эфир серия новых радиопередач. Каждый день в 14:00 можно узнать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.