Мошенники обзванивают псковских бизнесменов с просьбой передать деньги на СВО
В Псковской области участились случаи телефонных звонков мошенников от имени руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области предпринимателям и руководителям ряда организаций. Неизвестные предлагают передать деньги для нужд СВО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
При возникновении подобных ситуаций руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей призывают немедленно обратиться в правоохранительные органы, а также в областное управление Роспотребнадзора по телефону горячей линии (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112)72-19-10.
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