Мошенники обзванивают псковских бизнесменов с просьбой передать деньги на СВО

11:11, 05 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области участились случаи телефонных звонков мошенников от имени руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области предпринимателям и руководителям ряда организаций. Неизвестные предлагают передать деньги для нужд СВО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

При возникновении подобных ситуаций руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей призывают немедленно обратиться в правоохранительные органы, а также в областное управление Роспотребнадзора по телефону горячей линии (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112)72-19-10.