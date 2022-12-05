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Общество

Островские дружинники присоединились к акции «Своих не бросаем»

Члены Островской добровольной народной дружины «Острович» присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». Они собрали подарки для участников спецоперации, пишет районная газета «Островские вести».

Члены всех отделений ДНД «Острович» приняли решение собрать посылки для военнослужащих к Новому году, чтобы те знали, как за них переживают, волнуются и ждут домой, отмечается в сообщении.

«Для военнослужащих были закуплены средства гигиены, теплые вещи, сгущенка, тушенка, кофе, чай, конфеты и другие вещи, которые сделают быт военнослужащих комфортнее», — рассказала командир ДНД Эвелина Первакова.

5 декабря председатель Островского районного Собрания депутатов Александр Обризан доставил посылки на своем транспорте в центр сбора гуманитарной помощи в ЦК «Юбилейный» для последующей отправки по назначению.

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