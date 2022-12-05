Декабрьские «внутримузейные» чтения прошли в Пушкинском заповеднике

11:25, 05 декабря 2022, ПАИ

Традиционную научно-практическую конференцию провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 4 декабря. В программу были включены выступления, подготовленные сотрудниками музея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Вниманию слушателей были предложены девять докладов и сообщений на разные темы: от исследований текста Жалованной грамоты Екатерины II, в 1762 году выданной М. Д. Вындомскому, основателю Тригорского и деду соседки и приятельницы ссыльного Пушкина Прасковьи Осиповой, до размышлений о народной фразеологии, используемой в работе музея «Пушкинская деревня», или обобщения опыта проведения литературных конкурсов в «Михайловском».

Особенность декабрьских «внутримузейных» чтений, собственно, и состоит в том, что для обсуждения на них выносят наиболее актуальные вопросы из повседневной практики Пушкинского заповедника, включая работу с туристами, экспозиционную и культурно-просветительскую деятельность. С полной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте Пушкинского заповедника.

А её материалы, как сейчас планируется, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». В заповеднике убеждены, что материалы сегодняшних чтений будут интересны не только специалистам – исследователям отечественной истории и культуры, но и самому широкому кругу читателей.