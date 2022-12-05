До -11 градусов ожидается в Псковской области 6 декабря
До -11 градусов ожидается в Псковской области 6 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в региональном гидрометцентре.
Во вторник на территории Псковской области прогнозируется небольшой снег, днем местами умеренный. Температура воздуха по области ночью составит от -11 до -6 градусов, днем – от -7 до -2.
Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
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