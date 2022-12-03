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Экономика

Форум «Другое дело» пройдёт в медиацентре ПАИ 7 декабря

Форум «Другое дело» пройдет в Пскове в рамках Недели креативной экономики, которая стартует в регионе 7 декабря. Об этом сообщила директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в рамках программы «Псковский телеграм Online»

Анастасия Иванова напомнила, что в этот день в медиацентре Псковского агентства информации журналисты вместе с экспертами обсудят развитие общественных креативных площадок. «Говорить будем о наших площадках, применительно к нашему региону. Приедет (обладатель первого в России золотого Каннского льва) Игорь Намаконов, который расскажет, как обстоят дела на уровне страны», – рассказала она.

По её словам, 8 декабря участники мероприятия поговорят о грантах для творческих проектов и о статусе социального предпринимателя.

«Мы рассчитываем, что на очных площадках будут принимать участие 35-40 человек», – заявила Анастасия Иванова.

Кроме того, 9 декабря в «Точке кипения» на базе ПсковГУ пройдет Молодежный предпринимательский форум.

Телефорум «Другое дело» – это проект по развитию креативной экономики, креативного предпринимательства и инноваций в традиционном бизнесе, дискуссионная и образовательная площадка в новом формате для всех представителей креативных индустрий и тех, кто внедряет креативные инновации в традиционный бизнес.

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