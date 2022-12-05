Тело мужчины обнаружили на улице Петровской в Пскове

12:12, 05 декабря 2022, ПАИ

Тело мужчины нашли у дома № 51 на улице Петровской в Пскове. Как пишет «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию сегодня, 5 декабря, в 8:30.

У скончавшегося нет видимых признаков насильственной смерти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, в том числе для установления личности мужчины.