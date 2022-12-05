Об отправке беженцев из Пскова в годы Первой мировой войны рассказали в архиве

13:17, 05 декабря 2022, ПАИ

О беженцах времен Первой мировой войны рассказали в госархиве Псковской области.

В годы Первой мировой войны Псков стал пристанищем для тысяч беженцев, но фронт приближался и было принято решение перемещать людей в тыловые пункты.

Из документа, адресованного начальником штаба главнокомандующим армиями Северного фронта генерал-майором М. Д. Бонч-Бруевичем псковскому губернатору Н. Н. Медему: «19 августа 1915 г. Секретно. Спешно. С расквартированием в городе Пскове штаба главнокомандующего армиями Северного фронта этот город оказался в районе театра военных действий, а потому скопление как в самом городе, так и в окрестностях его огромного количества беженцев является совершенно недопустимым. Ввиду изложенного по приказанию главнокомандующего прошу Ваше превосходительство сделать безотлагательно соответствующие распоряжения к немедленному переселению беженцев в тыловые пункты, так как помещения в самом городе и во всех его окрестностях могут потребоваться для расквартирования войск».



В конце августа того же года было издано предписание Витебского отделения Комитета великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий «О порядке отправления беженцев». Документ был адресован невельскому уездному предводителю дворянства: «Отделение комитета сообщает Вашему высокородию, что беженцы, следующие партиями, отправляются по железным дорогам при отзывах, форма которых при сем прилагается. Причем беженцы-христиане могут быть направляемы во все губернии империи, за исключением Петрограда, Могилева, Киева и Москвы, куда можно посылать беженцев только в том случае, если у них имеются там родные или служба. Желательно же направлять беженцев в Вятскую, Ярославскую, Пермскую и сибирские губернии».



Эти материалы позволяют получить представление о переселении людей в конкретные губернии, что нередко помогает в составлении родословных, заметили в архиве.