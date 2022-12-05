Школа на Юбилейной в Пскове готова на 99,9%
В Пскове завершается строительство школы на улице Юбилейной - объект готов на 99,9%. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире программы «Псковский телеграм Online».
«В этом году мы планируем ввести школу в эксплуатацию. В начале года она получит лицензию и откроет двери для некоторых участников, а уже в новом учебном году заработает в полную силу», — сказал гость студии.
Напомним, что школа рассчитана на 825 мест. Возводится учебное заведение в рамках национального проекта «Образование».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 декабря 2022
Педагог-психолог из Опочки стала кандидатом на получение премии «Народное признание»