УФАС не включило компанию – ликвидатора псковской свалки в чёрный список

12:35, 05 декабря 2022, ПАИ

УФАС не включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Раритет-ЭКО» из Санкт-Петербурга, которая должна была выполнить работы по ликвидации псковской городской свалки, но в установленный законом срок не подписала контракт. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Подрядчик объяснил это тем, что флешка с электронной цифровой подписью была случайно уничтожена и подписать контракт было невозможно. Новая ЭЦП была заказана в первый рабочий день после утраты старой, но срок подписания договора уже истек.

Комиссия УФАС приняла во внимание и тот факт, что компания оформила независимую гарантию исполнения контракта в размере 170 млн рублей.

Компания «Раритет-ЭКО» совершала действия, направленные на заключение контракта. С учетом этого было принято решение информацию об ООО «Раритет-ЭКО» в реестр недобросовестных поставщиков не включать, отметили в УФАС.

Поскольку «Раритет-ЭКО» был единственным участником торгов и перед ним стояла важная социальная задача – охрана окружающей среды, заказчик собирается согласовать с контрольным управлением администрации Пскова возможность заключения контракта на ликвидацию городской свалки.