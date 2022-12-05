Более шести миллионов рублей передали мошенникам псковичи

13:33, 05 декабря 2022, ПАИ

Более шести миллионов рублей передали мошенникам жители Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предлагали собеседникам во избежание попыток несанкционированного списания денег или оформления кредитов перечислить свои сбережения на «безопасные счета». Также мошенники рассказывали о возможности легкого заработка в интернете и проблемах родственников, которых можно освободить от уголовной ответственности за ДТП. В общей сложности злоумышленники получили свыше шести миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью к полицейским.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.