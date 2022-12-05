Автомобили предоставят многодетным семьям в Псковской области

13:26, 05 декабря 2022, ПАИ

Прием заявок для участия в акции на предоставление многодетным семьям автомобиля начинается в Псковской области 5 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Всего будет предоставлено шесть автомашин. Критерии отбора многодетных семей для предоставления транспорта:

семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, проживающие постоянно на территории Псковской области;

социально активные семьи, дети из которых имеют достижения в учебе/спорте/музыке/искусстве;

нуждаемость в автомобиле (отсутствие транспортной доступности до школ/садиков/учреждений здравоохранения и т. д.).

Для участия многодетным семьям необходимо представить в комитет по социальной защите Псковской области в срок до 18:00 16 декабря (в формате word или pdf) заявку и необходимые материалы, указанные выше, одним из удобных способов:

посредством почтовой связи или лично по адресу: ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180000, кабинет № 174;

по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru.

Контактный телефон для консультаций 8(8112) 29-99-95, доб. 158.