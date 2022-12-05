Псковский эксперт назвал главный плюс рекламы в интернете

15:35, 05 декабря 2022, ПАИ

Главный плюс онлайн-рекламы в том, что она стирает границы и расстояния, сказал директор рекламного холдинга, основатель дизайн-студии Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь».

«Отсюда, собственно говоря, и тренд на рост. Поэтому будущее за онлайном и онлайн-сервисами. Что касается офлайна, здесь рынок не очень интересен, особенно псковский, потому что емкость рынка ограничена», — сказал гость студии.

Он также отметил, что ему нравится направление бизнеса, связанное с брендингом и стратегией. «Брендинг как раз про то, как научиться коммуницировать на всех уровнях со своей аудиторией», — сказал Евгений Надобников.