Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Студентка из Пскова стала лауреатом конкурса композиторов

Студентка Псковского областного колледжа искусств Анастасия Прокофьева стала лауреатом детского композиторско-исполнительского конкурса «Бывает всё на свете хорошо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по культуре.

Как рассказала руководитель специальности «теория музыки», музыковед Лариса Никитина, конкурс проводился в два тура. Первый тур (заочный) проходил по видеозаписям. Во втором туре участники демонстрировали свои сочинения на сцене концертного зала.

Юные композиторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Карелии, Архангельской и Новгородской областей представили хоровые, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.

Конкурс проводился в формате анонимности, участники выступали под номерами. В условиях высокой конкуренции студентка 3 курса специальности «теория музыки» Анастасия Прокофьева завоевала диплом лауреата 2 степени. Жюри также оценило исполнительское мастерство Анастасии, её музыкальность и качество владения роялем, добавили в комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2022

Юная вокалистка из Себежа поборется за «Народное признание»
04 декабря 2022

Школьник из Острова в третий раз стал лауреатом областной премии
04 декабря 2022

Опочецкий театр «М'АРТ» может завоевать «Народное признание»
04 декабря 2022

Себежские «Сударушки» прошли в очередной тур шоу Первого канала
04 декабря 2022

Праздничным концертом отблагодарили порховских волонтёров
04 декабря 2022

Коллектив из Бежаниц возвращается из Москвы с кубком победителя
04 декабря 2022

Великолучанка участвует в конкурсе «Миссис Бизнес Псков»
04 декабря 2022

Мастер по декоративному творчеству из Локни выдвинута на «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...