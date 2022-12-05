Студентка из Пскова стала лауреатом конкурса композиторов

12:57, 05 декабря 2022, ПАИ

Студентка Псковского областного колледжа искусств Анастасия Прокофьева стала лауреатом детского композиторско-исполнительского конкурса «Бывает всё на свете хорошо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по культуре.

Как рассказала руководитель специальности «теория музыки», музыковед Лариса Никитина, конкурс проводился в два тура. Первый тур (заочный) проходил по видеозаписям. Во втором туре участники демонстрировали свои сочинения на сцене концертного зала.

Юные композиторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Карелии, Архангельской и Новгородской областей представили хоровые, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.

Конкурс проводился в формате анонимности, участники выступали под номерами. В условиях высокой конкуренции студентка 3 курса специальности «теория музыки» Анастасия Прокофьева завоевала диплом лауреата 2 степени. Жюри также оценило исполнительское мастерство Анастасии, её музыкальность и качество владения роялем, добавили в комитете.