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Общество

Псковские пенсионеры стали лучшими на конкурсе в Москве

Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на конкурсе в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном отделении Союза.

Социальный форум «Совместная работа региональных отделений Союза пенсионеров России и органов власти по сохранению здоровья пожилых людей» прошел в Москве 1-2 декабря. 

Фото здесь и далее: «Союз пенсионеров России» по Псковской области

Участники форума обсудили вопросы реализации федеральной программы «Старшее поколение», являющейся частью национального проекта «Демография», а также взаимодействия региональных отделений Союза пенсионеров России с органами власти по вопросам сохранения здоровья и активного долголетия людей пожилого возраста.

В рамках форума были затронуты такие важные темы, как: формирование государственной политики в области сбережения здоровья граждан пожилого возраста, реализация проекта «Школа пожилого человека» в регионах, формирование правовой культуры у пожилых граждан, профилактика деменции, роль физической культуры в сохранении здоровья пожилых людей, приемная семья для пожилого человека – возможность сохранения здоровья и душевного тепла, опыт строительства домов престарелых в регионах, а также практики регионального социального туризма и доступность медицинской помощи для пожилых граждан в отдаленных поселениях.

С участниками форума поделились международным опытом профилактики и лечения деменции, а также продемонстрировали инновационные товары и продукты для медицинской помощи пожилым и престарелым пациентам.

Завершился форум награждением победителей конкурса.

По итогам форума участники единогласно приняли резолюцию, где подчеркнута значимость мероприятия как крупнейшей коммуникационной и дискуссионной площадки по вопросам формирования среды для активного долголетия и повышения качества жизни пожилых людей.

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