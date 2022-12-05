Уголовное дело завели на Григория Лепса за драку в центре Петербурга
Уголовное дело завели на известного певца Григория Лепса за драку в центре Санкт-Петербурга, сообщает РИА ФАН.
Инцидент произошел возле бара на Московском проспекте. Между музыкантом и посетителем разгорелся конфликт, в результате чего завязалась потасовка.
Оппонент знаменитости получил несколько ударов, в том числе по лицу. У него диагностировали перелом носа со смещением. Мужчина обратился в полицию.
Дело расследуют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
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