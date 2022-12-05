Уголовное дело завели на Григория Лепса за драку в центре Петербурга

13:42, 05 декабря 2022, ПАИ

Уголовное дело завели на известного певца Григория Лепса за драку в центре Санкт-Петербурга, сообщает РИА ФАН.

Инцидент произошел возле бара на Московском проспекте. Между музыкантом и посетителем разгорелся конфликт, в результате чего завязалась потасовка.

Оппонент знаменитости получил несколько ударов, в том числе по лицу. У него диагностировали перелом носа со смещением. Мужчина обратился в полицию.

Дело расследуют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».