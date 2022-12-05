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Общество

Студенты ПсковГУ приняли участие в медиафоруме «Без срока давности»

Студенты ПсковГУ приняли участие в медиафоруме «Без срока давности. Пусть знает вся Россия» в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета. 

Фото здесь и далее: пресс-служба университета

Мероприятие посвящено медийному освещению трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Второкурсники Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Дарья Дмитриева, Полина Палшкова, Екатерина Крылова и Александр Коротков являются членами молодежного медиахолдинга Псковской области «Без срока давности».

«В таком масштабном медиафоруме принимаем участие впервые. Программа очень насыщенная. Много интересных спикеров, которые представляют федеральные агентства. Нам очень приятно, что во время выступления федеральных экспертов мы неоднократно слышим о большом вкладе нашего университета в проект «Без срока давности» и в развитие вузовского образования страны. Речь идет о книгах и методических программах наших историков, о системе патриотических мероприятий и проектов. В том числе наш вуз отметила депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева», — рассказала Дарья Дмитриева. 

Участники форума прослушали лекции, посетили тренинги и мастер-классы, где смогли усовершенствовать свои знания и умения в журналистике, блогинге и видеосъемке, а также пообщаться с федеральными медийщиками в неформальной обстановке.

«Все очень интересно, много полезной информации. Мне особенно понравилась сценическая композиция «Русские маяки», которую представил драматург Роман Сорокин. Она впечатляет. Состоялся интересный разговор о специфике сценического текста», — отметила Полина Палшкова.

Также среди спикеров форума - ведущий «Первого канала» Руслан Осташко. Он говорил с начинающими медийщиками о навыках информационной гигиены, работе с фейками в СМИ в соцсетях.

На протяжении форума молодые люди также работали над собственными медиапроектами, посвящёнными событиям Великой Отечественной войны.

Всего в мероприятии приняли участие более 80 активных молодых людей из 22 регионов страны.

Добавим, что организаторы медиафорума - это ассоциация студенческих патриотических клубов «Я Горжусь» совместно с общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

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