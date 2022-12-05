Ключи от новой техники вручил «Псковавтодору» Михаил Ведерников

13:45, 05 декабря 2022, ПАИ

Ключи от новой техники вручил «Псковавтодору» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего предприятие приобрело 21 единицу спецтехники. За последние годы это самая большая закупка в лизинг до 2024 года. Техника обошлась в 160 млн рублей. Оборудование произведено в России и Белоруссии.

«В общем состояние всей техники на предприятии среднее, парк, конечно, нуждается в обновлении», - прокомментировал руководитель «Псковавтодора».