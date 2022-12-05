Новый развлекательный телеканал появится в России в декабре

13:57, 05 декабря 2022, ПАИ

Новый развлекательный федеральный телеканал «Солнце» начнет вещание с 14 декабря. Запускать и развивать новый телеканал будет группа «Медиа 1», сообщает РИА Новости.

Генеральным продюсером канала станет Рубен Оганесян.

«Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что телеканал Disney прекратит вещание в России с 14 декабря, владельцами канала являются группа «Медиа1» и The Walt Disney Company CIS», – рассказали в агентстве.

«Группа компаний «Медиа1» и компания «Меркурий Контент», основанная продюсером Эдуардом Илояном, объявляют о партнерстве и запуске федерального развлекательного канала «Солнце». Телеканал для широкой семейной аудитории - детей и их родителей, начнет вещание в 6 утра 14 декабря 2022 года. Генеральным продюсером «Солнце» партнеры назначили известного медиаменеджера Рубена Оганесяна, имеющего уникальный опыт создания нескольких успешных медиаактивов», - говорится на сайте.

Отмечается, что в обязанности Оганесяна будет входить операционное управление каналом. Контент канала будет в равной степени интересен и детям, и их родителям, в телевизионной сетке планируются анимация, кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.