Как преодолеть дефицит кадров, рассказал псковский бизнесмен

17:02, 05 декабря 2022, ПАИ

Откуда можно привлечь кадры, рассказал директор рекламного холдинга, основатель дизайн-студии Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч».

«Мы идем через вузы и растим кадры сами. У нас есть партнерство с тремя вузами. Так мы отбираем людей, которые могут двигаться с нами и развиваться. В современном мире ты должен постоянно учиться», — сказал гость студии и уточнил, что речь идет о вузах Пскова, Дубны и Саратова.

Предприниматель отметил, что на данный момент в возглавляемой им компании нет дефицита кадров.

Что касается зарплаты, то, как правило, по его словам, ставки выше у тех, кто работает на условиях индивидуальных предпринимателей или самозанятых.