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Общество

Около четырех тысяч псковских семей получают выплату из маткапитала

Около четырех тысяч семей в Псковской области получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Всего родителям направлен 141 миллион рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ОПФР. 

По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход семьи ниже двух прожиточных минимумов на человека. В Псковской области с июня этого года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 13 780 рублей. 

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребенка, который установлен. Для псковских семей, подавших заявление на выплату в 2022 году, ее размер составляет 13 475 рублей. Чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату. Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года. С 2023 года псковские семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

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