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Общество

В Пскове на концерте в поддержку участников СВО выступят студенты

Финал фестиваля «Все звёзды» прошёл в Псковском кооперативном техникуме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, участников фестиваля поприветствовал председатель регионального профобъединения Игорь Иванов. 

Фото: пресс-служба облсовпрофа

«Спасибо за возможность присутствовать на этом замечательном творческом конкурсе. Не устаю убеждаться, что молодёжь Псковской области очень талантливая. Желаю вам успехов на вашем творческом пути», - обратился к студентам техникума председатель Псковского облсовпрофа.

«Для студентов учебного заведения фестиваль - одно из самых значимых событий года. В финал вышли самые яркие номера в различных номинациях, которые покорили жюри во время отборочного тура», — говорится в сообщении. 

«Я не первый год являюсь членом жюри фестиваля и могу вам сказать точно, что с каждым годом программа и творческие идеи студентов становятся все интересней. Благодаря талантливым педагогам техникума ребята со всей душой и творческим потенциалом подходят к своему обучению», -  поделилась впечатлениями председатель обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Татьяна Македонова. 

По итогам фестиваля жюри выбрало трех исполнителей, которые продемонстрируют свой талант на концерте в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Концерт состоится в большом зале Псковского облсовпрофа 10 декабря в 15:00 на улице Советской, 15.

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