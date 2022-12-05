В Пскове на концерте в поддержку участников СВО выступят студенты

14:25, 05 декабря 2022, ПАИ

Финал фестиваля «Все звёзды» прошёл в Псковском кооперативном техникуме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, участников фестиваля поприветствовал председатель регионального профобъединения Игорь Иванов.

«Спасибо за возможность присутствовать на этом замечательном творческом конкурсе. Не устаю убеждаться, что молодёжь Псковской области очень талантливая. Желаю вам успехов на вашем творческом пути», - обратился к студентам техникума председатель Псковского облсовпрофа.

«Для студентов учебного заведения фестиваль - одно из самых значимых событий года. В финал вышли самые яркие номера в различных номинациях, которые покорили жюри во время отборочного тура», — говорится в сообщении.

«Я не первый год являюсь членом жюри фестиваля и могу вам сказать точно, что с каждым годом программа и творческие идеи студентов становятся все интересней. Благодаря талантливым педагогам техникума ребята со всей душой и творческим потенциалом подходят к своему обучению», - поделилась впечатлениями председатель обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Татьяна Македонова.

По итогам фестиваля жюри выбрало трех исполнителей, которые продемонстрируют свой талант на концерте в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Концерт состоится в большом зале Псковского облсовпрофа 10 декабря в 15:00 на улице Советской, 15.