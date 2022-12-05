Вышитую карту Псковской области покажут псковичам 12 декабря

14:47, 05 декабря 2022, ПАИ

Презентация проекта «Вышитая карта Псковской области» состоится в Псковском областном центре народного творчества 12 декабря в 16:00, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

«Вышитая карта Псковской области - это физическая карта нашего региона с очерченными границами муниципальных образований. По периметру карты расположены фрагменты, связанные с культурой каждого из районов: именитые личности, герои местных сказок, рисунки с изразцов, которые украшают псковские храмы», - отметили в центре.

Над проектом трудились 24 мастерицы из Островского, Пустошкинского, Бежаницкого, Красногородского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Печорского, Пушкиногорского, Пыталовского, Опочецкого районов, а также из Пскова и Великих Лук.

При создании карты Псковщины использовались различные материалы, виды и техники вышивки. Автор проекта – дизайнер, мастер декоративно-прикладного творчества Светлана Самарина.

Отметим, что на презентации вышитой карты региона также можно будет увидеть другие работы мастериц - участниц проекта.