Потепление ожидается на этой неделе в Псковской области

17:02, 05 декабря 2022, ПАИ

Потепление прогнозируется в Псковской области в конце недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

На этой неделе снова ожидаются осадки в виде снега. «Мы ожидаем повышения температуры воздуха 8 и 11 декабря. Максимальная температура может достигнуть 0 или ближе к этой цифре», — отметила синоптик и добавила, что будет дуть южный и восточный ветер, от слабого до умеренного.

По словам Талы Нещадимовой, такая погода соответствует климатической норме, «хоть мы и забыли в последние годы, что в декабре может идти снег».