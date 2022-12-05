Лекцию о правах человека провел для школьников региональный омбудсмен

17:15, 05 декабря 2022, ПАИ

Лекцию для одиннадцатиклассников псковского лицея №4 провел уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Дмитрий Шахов рассказал ученикам об истории принятия «Всеобщей декларации прав человека», коротко остановился на её содержании, влиянии этого документа на итоги Первой и Второй мировых войн. Уполномоченный по правам человека подчеркнул особую роль в обеспечении и защите прав человека и гражданина Конституции РФ.

На лекции ученики лицея познакомились с основными конституционными правами и обязанностями граждан, узнали о судебной и внесудебной защите прав граждан, в отношении которых нарушены их права и свободы. Дополнительно региональный омбудсмен остановился на конкретных примерах и полномочиях системы государственных правозащитных органов: уполномоченных по правам человека, ребёнка и защиты прав предпринимателей.