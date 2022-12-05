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Культура

Выставка «Четыре золотые буквы «С» откроется в Пскове

Выставка «Четыре золотые буквы «С». Золотой век псковской реставрации» откроется в Псковском музее-заповеднике. Она будет посвящена послевоенному восстановлению Пскова и архитекторам-реставраторам Спегальскому, Смирнову, Скобельцыну и Семёнову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Восстановительные работы после войны в Пскове начались уже в 1945 году. Профессионализм и опыт псковских реставраторов позволили создать самобытную школу псковской научной реставрации. Первым руководителем Псковской проектно-реставрационной мастерской был назначен Юрий Спегальский.

Спегальский, пскович по рождению, окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, стоял у истоков послевоенной реставрации памятников Пскова. Он подготовил проекты восстановления многих памятников архитектуры в Пскове на основе создания архитектурных заповедников с особыми зонами благоустройства и застройки. Он выполнил проекты реставрации церквей Богоявления с Запсковья, Николы со Усохи, Василия на Горке, Иоакима и Анны, колокольни церкви Михаила Архангела, куполов Троицкого собора, Дома Ксендза.

«Восстановление города, гармонично сочетавшее историческую застройку и современный городской пейзаж, делающее приоритетом бережное обращение с архитектурными памятниками, позволило бы сохранить ни на что не похожий, самобытный голос Пскова времен его расцвета. Именно этого и хотел добиться Юрий Павлович Спегальский», – отметила куратор выставки, хранитель музейных предметов Псковского музея-заповедника Анна Новотроицкая.

Спегальский приложил немало усилий, чтобы вошедшие в его проекты архитектурных заповедников древние улицы и площади, границы особых зон микрорайонов вошли в генеральный план восстановления Пскова. Но он вынужден был покинуть Псков в результате поднявшейся против него газетной шумихи.

Осенью 1968 года Юрий Спегальский принял приглашение Псковского областного управления культуры возглавить проектную группу Псковской мастерской, но в январе 1969 года его не стало. Разработанный им «Перспективный план реставрации, восстановления и консервации памятников архитектуры города Пскова» стал опорным планом для его преемников в дальнейшей практической работе.

Узнать больше о жизни и деятельности Спегальского, а также проникнутся духом людей, отдавших все свои силы делу восстановления любимого города, можно будет на выставке «Золотой век псковской реставрации», которая откроется в музее-квартире Ю. П. Спегальского 10 декабря.

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