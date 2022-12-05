Псковичи стали реже совершать покупки через интернет

15:53, 05 декабря 2022, ПАИ

Псковичи в октябре 2022 года стали реже покупать через интернет по сравнению с сентябрем 2022 года. Такие данные приводятся в отчёте Псковстата о социально-экономическом положении региона в январе - октябре 2022 года.

Так, в октябре года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 5,8 %, по сравнению с октябрем 2021 года – выросли на 7,9 %.

Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций в январе - октябре 2022 года составила 1,7 % против 1,4 % в январе - октябре 2021 года.

В октябре этого года в структуре объема платных услуг в Псковской области преобладали бытовые, транспортные, телекоммуникационные и коммунальные услуги. На их долю в целом приходилось 62,5 % в общем объеме.