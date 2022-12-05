Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

15:46, 05 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в РФ на уровне 14 375 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Согласно тексту документа, в 2023 году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается, с учетом высокой прогнозируемой инфляции, в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.

Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан - семей с детьми, пенсионеров, беременных. В министерстве напомнили, что на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля. 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10%, проиндексированные суммы с 1 января 2023 года будут увеличены на 3,3%.