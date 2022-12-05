В Пскове суд отправил под домашний арест бравшего взятки госинспектора

15:49, 05 декабря 2022, ПАИ

В Пскове суд избрал меру пресечения государственному инспектору территориального отдела государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, подозреваемого в получении взяток.

До конца января 2023 года фигурант уголовного дела пробудет под домашним арестом.

Во время обыска полицейские обнаружили у мужчины конверт с денбгами, с пометкой «материальная помощь ЛНР и ДНР». В ходе следствия будет установлено, с кого и за что взимались деньги, и на какую «помощь» их планировал направить 45-летний госслужащий.