Акция «Елка желаний — 2022» стартовала в Псковской области

16:14, 05 декабря 2022, ПАИ

Благотворительная акция «Елка желаний — 2022» стартовала в Псковской области. Шары с мечтами детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, уже размещены на сайте проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, рассказывая об акции в социальных сетях, отметил, что в первые дни половину из 230 шаров с желаниями «волшебники» из Псковской области уже разобрали.

«Хочу искренне поблагодарить каждого, кто принял решение сделать Новый год для таких деток настоящей сказкой. Спасибо всем, кто воплощает новогоднее волшебство в реальность», — отметил Михаил Ведерников.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Псковской области в четвертый раз. В прошлом году было исполнено более 170 желаний детей.

По традиции шары на елке трех видов: красные символизируют простые детские мечты, синие — желания посложнее, белые — самые сложные. Срок исполнения материальных желаний (например, игрушка или вещь) установлен до 29 декабря, срок исполнения нематериальных желаний (например, встреча, поездка или посещение развлекательного центра) — до 28 февраля 2023 года.

Интересующие вопросы можно уточнить по телефону +7 (931) 901-00-82.