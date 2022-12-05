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Общество

В Пскове отметили День воинской славы России

Торжественный митинг у памятника освободителям Пскова состоялся сегодня, 5 декабря. Мероприятие было приурочено ко Дню воинской славы России - дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В митинге принял участие председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко и его заместитель Владимир Воробьев.

«На примерах героического русского воинства мы воспитываем сегодня нашу молодежь. Искреннее уважение к прошлому, к чести и мужеству солдат и офицеров, исполнявших свой воинский долг, - вот то, что должно быть с нами всегда, когда мы вспоминаем и говорим о том великом и грозном времени», - подчеркнул Владимир Воробьев.

Напомним, что День воинской славы России - день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) был установлен в 1995 году. 5 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой.

Это было первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне. В битве под Москвой гитлеровцы потеряли более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники.

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