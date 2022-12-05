Актера Ивана Краско госпитализировали в Петербурге
Народный артист России Иван Краско планово госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Комиссаржевской.
«Иван Иванович госпитализирован планово. Раз в год либо раз в полгода он проходит плановое обследование», - рассказала начальник отдела по связям с общественностью театра Светлана Володина.
«Театр внимательно следит за здоровьем Ивана Ивановича. Руководство театра на связи с врачами. Театр желает Ивану Ивановичу крепкого здоровья», - добавила она.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале этого года он проходил реабилитацию в больнице.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.
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