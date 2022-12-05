Путин подписал закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

16:35, 05 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Информация о подписании президентом появилась в карточке этого закона в базе данных Госдумы, пишет ТАСС.

Ранее Кодекс об административных правонарушениях предусматривал ответственность только за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, теперь эти положения существенно расширяются. При этом ужесточаются санкции за такие правонарушения против детей.