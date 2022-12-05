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Происшествия

Два с половиной года лишения свободы грозит псковичу за две кражи

Два с половиной года лишения свободы за две кражи грозит 40-летнему псковичу. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в прокуратуре Пскова. 

Следствие установило, что 22 апреля 2021 года мужчина похитил аккумулятор от автомобиля ВАЗ 21070, который был припаркован на улице Советской. 16 мая прошлого года пскович похитил телевизор из квартиры на улице Школьной. 

Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. 

На суде подсудимый не признал свою вину. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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