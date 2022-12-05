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Общество

В «Экопроме» объяснили псковичам, как не стать должником за вывоз мусора

Как не стать должником за вывоз мусора, объяснил псковичам «Экопром» в группе в соцсети «ВКонтакте».

С 2019 года услуга обращения с ТКО предоставляется огромному количеству населённых пунктов области, но встречаются и такие районы, как деревня Печки Печорского района с численностью населения порядка 100 человек, где оплата услуг по вызову не оплачивается. 

Работники псковской коммунальной системы ежемесячно формируют квитанции за услугу обращения с ТКО для жителей указанного района, однако вручить их адресатам у "Почты России" нет возможности, так как названия улиц и нумерация домов в этой деревни отсутствуют. Таким образом, жителями деревни Печки с 2019 года не производилась оплата за услугу, так как невозможно определить, кому конкретно предназначена квитанция. «Долг жителей района с каждым месяцем становится всё больше, информация о неплательщиках передана в отдел взыскания», — говорится в сообщении.

Для того чтобы не стать должником, необходимо обратиться в администрацию своего поселения для присвоения номера дому. После присвоения номера данную информацию необходимо предоставить в филиал ООО «Экопром», где в лицевой счёт будут внесены изменения с целью получения собственником квитанции с возможностью дальнейшей оплаты.

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