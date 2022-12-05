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В Москве скончался советский журналист Борис Калягин

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.

«Мне об этом написала его дочь: он скончался в своей московской квартире сегодня утром после продолжительной болезни. Прощание будет в среду — непубличное», — сказал заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ профессор Олег Дмитриев.

По словам Дмитриева, Калягин был легендой советского телевидения. Впоследствии, уже став профессором Института медиа НИУ ВШЭ, он всегда стремился передать свои знания студентам.

«Бориса Александровича я знал практически с детства: кто не смотрел репортажи Калягина из Индии, Великобритании, США? Я тогда ловил себя на мысли: вот бы работать с такими людьми. И жизнь распорядилась так, что работал с легендой советского телевидения, но уже на преподавательской стезе. Его всегда отличали такт, дружелюбие, вежливость, основательность в работе. Всегда было желание рассказать что-то новое и интересное студентам, и он делал это каждый день», — отметил собеседник агентства.

Борис Калягин родился в 1938 году в Москве. Окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «язык хинди и литература Индии», после работал корреспондентом Центрального телевидения в Индии. Вернувшись в Россию, стал главным редактором программы «Время» и руководил международным отделом Центрального телевидения. Калягин также вёл передачи «Сегодня в мире» и «Международная панорама», работал собственным корреспондентом в США и Великобритании. С 2004 года преподавал в Институте медиа НИУ ВШЭ. Был награждён двумя орденами «Знак Почёта» и орденом Дружбы народов.

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