Владимир Путин: В России более 15% населения — волонтёры

19:03, 05 декабря 2022, ПАИ

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В России более 15 % населения — волонтёры, это целая армия, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе», сообщает РИА Новости.

«Их [волонтёров] более 21 миллиона человек. Это 15 % — более 15 % — всего населения нашей огромной страны. Это армия, целая огромная армия», — сказал Владимир Путин.

