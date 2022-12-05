В Писковичах пройдёт капитальный ремонт тротуаров
Возобновились работы в рамках капитального ремонта тротуаров в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Писковичской волости.
«Состоялось рабочее совещание с представителями проектной и подрядной организации ООО «Дорсервис» и заказчика ГБУ «Псковавтодор». В этом году будут установлены опоры уличного освещения вдоль региональной дороги Псков – Писковичи – Муровицы в деревнях Писковичи, Хотицы, Загорицы», — написали в администрации.
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