В Писковичах пройдёт капитальный ремонт тротуаров

20:42, 05 декабря 2022, ПАИ

Возобновились работы в рамках капитального ремонта тротуаров в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Писковичской волости.

«Состоялось рабочее совещание с представителями проектной и подрядной организации ООО «Дорсервис» и заказчика ГБУ «Псковавтодор». В этом году будут установлены опоры уличного освещения вдоль региональной дороги Псков – Писковичи – Муровицы в деревнях Писковичи, Хотицы, Загорицы», — написали в администрации.

