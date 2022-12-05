Мужчину из Пскова подозревают в убийстве отца

21:10, 05 декабря 2022, ПАИ

В Пскове мужчина подозревается в убийстве отца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний сын потерпевшего, который в указанный день употреблял с отцом спиртные напитки. В ходе ссоры он схватил нож и нанес отцу множество ударов, один из которых пришёлся в область грудной клетки. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следователи на основании собранных на первоначальном этапе доказательств ходатайствуют об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.