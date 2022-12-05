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Общество

Псковские школьники посетили конференцию о Конституции РФ в академии ФСИН

Фото: пресс-служба академии ФСИН

Псковский филиал Академии ФСИН России собрал школьников на региональную конференцию, посвященную Конституции Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе академии.

Кафедра государственно-правовых дисциплин выступила организатором научно-теоретической конференции «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи», в которой принял участие 51 школьник из 17 средних общеобразовательных организаций Псковской области.

Участников научного мероприятия приветствовал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев, который отметил, что конференция школьников, посвященная Основному закону страны, стала уже традиционной и проходит в образовательной организации седьмой год подряд, расширяя географию и количество участников, что делает мероприятие наиболее интересным. 

В этом году в рамках конференции работало пять секций, в которых приняли участие учащиеся образовательных организаций Пскова и Великих Лук, а также Дновского, Псковского, Великолукского, Дедовичского и Струго-Красненского районов Псковской области. 

 

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