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Спорт

Псковская сборная завоевала пять медалей в первенстве по рукопашному бою

Первенство Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою состоялось в Выборге в эти выходные. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.

Фото: Псковская региональная федерация рукопашного боя

«За наш регион в этом году выступали 13 спортсменов, нам удалось завоевать одну золотую и четыре бронзовые медали», — рассказала президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Отмечается, что отличились спортсмены из Плюсского района братья Иван и Александр Зубаревы: у Ивана золото в категории 14–15 лет, а у Александра бронза в категории 12–13 лет.

Ещё три бронзы завоевали спортсмены из псковской спортивной школы. В категории 12–13 лет бронзовыми призёрами стали Максим Евдокимов и Евгений Артамонов. Подготовил спортсменов тренер Владимир Евдокимов. Также в составе судейской бригады первенства СЗФО от Псковской области работал рефери Юрий Кононенко.

Фото: Псковская региональная федерация рукопашного боя

«Представители Псковской региональной федерации рукопашного боя благодарят организаторов турнира – Федерацию рукопашного боя Ленинградской области за хорошо организованные соревнования. Особая благодарность родительскому комитету спортивной школы «Мастер», тренеру Рафаэлю Керимову и спонсорам за помощь в организации поездки», — говорится в сообщении.

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