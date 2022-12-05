Президент РФ учредил юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук»
Указ об учреждении юбилейной медали «300 лет Российской академии наук» подписал президент России Владимир Путин. Сответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Учредить юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук», — говорится в сообщении. Президент также утвердил положение о юбилейной медали, её описание и рисунок, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование изготовления юбилейных медалей «300 лет Российской академии наук», футляров медалей и бланков удостоверений к ним.
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