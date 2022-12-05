Президент РФ учредил юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук»

22:42, 05 декабря 2022, ПАИ

Указ об учреждении юбилейной медали «300 лет Российской академии наук» подписал президент России Владимир Путин. Сответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учредить юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук», — говорится в сообщении. Президент также утвердил положение о юбилейной медали, её описание и рисунок, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование изготовления юбилейных медалей «300 лет Российской академии наук», футляров медалей и бланков удостоверений к ним.