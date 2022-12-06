Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям из средств маткапитала
Закон о ежемесячных выплатах на ребёнка из средств материнского капитала подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Средства (часть средств) материнского капитала <...> могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ», — сообщается в документе, передаёт газета «Известия».
Отмечается, что выплаты предоставляются на основании заявления от родителя, который получил сертификат. При этом если в семье несколько детей в возрасте до трёх лет, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребёнка.
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